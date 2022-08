Milan e Roma vogliono Diallo, ma c'è un pericolo inglese

23-08-2022 15:59

Abdou Diallo potrebbe venire presto a giocare in Serie A. Sul difensore del Paris Saint-Germain, centrale ma quando serve anche terzino sinistro, ci sono infatti sia il Milan che la Roma. Il giocatore campione d’Africa col Senegal è dunque un obiettivo importante di entrambe le società.

Ma devono stare attente ai club di Premier League, come riportato da Media Foot, e in particolar modo il Leicester. Le Foxes potrebbero infatti perdere presto Wesley Fofana in direzione Chelsea e un giocatore duttile come Diallo farebbe molto comodo.

