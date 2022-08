23-08-2022 10:34

Se dal buon pareggio di Bergamo il Milan esce con una nota negativa quella è certamente la prestazione di Rafael Leao che dopo lo straordinario finale della scorsa stagione, sembra aver cominciato il nuovo anno non proprio la top. Con il rinnovo del contratto ancora in bilico e l’ultima clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra, sui social, i tifosi del Diavolo non sembrano escludere anche soluzioni estreme.

Milan, Leao e il nodo ingaggio

Sullo sfondo può, certamente, esserci la questione del rinnovo contrattuale, che pare ancora lontana dal risolversi con i rossoneri arrivati a offrire 4,5 milioni di euro e la richiesta del giocatore che si assesterebbe intorno ai 7. Una distanza che, con la scadenza fissata al 2024, non può di certo far star tranquillo l’ambiente.

Milan, Leao nel mirino del Chelsea

Oltre a ciò, nelle ultime, ore c’è da registrare l’indiscrezione rimbalzata dall’Inghilterra, con il Times a raccontare di un interessamento del Chelsea sul giocatore, con la possibilità di un’offerta già nei prossimo giorni e la dirigenza rossonera anche disposta a sedersi al tavolo per trattare, magari chiedendo in cambio anche alcuni giocatori per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. A quanto pare, comunque, i Blues non avrebbero ancora presentato alcuna offerta al Diavolo e, al momento, l’unico scenario possibile perché Leao lasci il Milan a pochi giorni dalla chiusura del mercato sarebbe quello con il Chelsea a pagare la clausola da 150 milioni di euro.

Milan, tifosi disposti a sacrificare Leao

La prospettiva non sembra spaventare oltremodo i tifosi rossoneri che, anzi, a leggere i commenti sui social, alle giuste cifre si dicono disposti a privarsi del portoghese MVP della scorsa Serie A. “Con 150 milioni della clausola può andare, Maldini e co tirano su ancora meglio la squadra, tanto questo la voglia di rinnovare non ce l’ha”, scrive qualcuno. E ancora: “Speriamo vada via! Discontinuo ! Ha rotto! 150 milioni e via”, “Da portare in braccio ed approfittare per prendere Ziyech e Pulisic. Se ci riescono sarebbe un capolavoro”, “Ma magari”, “Va venduto e con quei soldi bisogna innestare altri giocatori forti“.

Milan, i tifosi voglio evitare un’altra uscita a zero

I commenti si sprecano. Tanti quelli che sperano di non rivivere quanto accaduto con Donnarumma o Kessié: “Meglio una buona cessione rispetto ad una permanenza senza rinnovo“, scrive un tifoso e poi: “”Non vedo il problema, 150 milioni ed è tutto loro…tanto si è capito che il buon Mendes non vuole il rinnovo…“, “Non sarebbe meglio venderlo sui 100 milioni visto che il rinnovo sembra molto complicato? Oppure dobbiamo perdere a 0 anche lui e magari vederlo giocare svogliato”, “Peccato perché se Leao è quello di domenica, cioè quello di sempre con l’eccezione del periodo fine campionato, meglio perderlo che trovarlo, evidentemente non ha carattere, è tornato irritante e svogliato come nei tempi peggiori, 80 milioni e lo accompagniamo a piedi”.