Roma, Zaniolo ha la valigia in mano: 2 piste, ma Tiago Pinto dice no

Nicolò Zaniolo continua ad avere la valigia in mano, ma non sa ancora se la destinazione sarà Milano oppure Londra. O se alla fine dovrà disfare i bagagli e restare a Roma. Zaniolo : ieri gli agenti hanno incontrato il Milan. Zaniolo : il Tottenham di Conte offre un giocatore. Zaniolo : la Roma pensa a come sostituirlo. Zaniolo : ieri gli agenti hanno incontrato il Milan. E'notizia di ieri che gli agenti di Zaniolo hanno incontrato il Milan. Zaniolo : la Roma pensa a come sostituirlo.Approfondimento10:33