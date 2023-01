Zaniolo al Milan, ne parla Massara: "La vedo difficile"

24-01-2023 20:54

Se ne parla da qualche ora. Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma, ma rimanere comunque in Serie A. Per il calciatore azzurro è infatti in ballo la pista Milan. Prima della gara dell’Olimpico con la Lazio, il direttore sportivo rossonero Frederic Massara si è espresso così a riguardo ai microfoni di Dazn: “Non parleremo con la Roma di Zaniolo, siamo concentrati sul campionato”.

“Il mercato è ancora aperto, ma noi non abbiamo esigenze particolari. Vedremo se ci saranno delle opportunità, ma la vedo molto difficile – ha precisato Massara -. Siamo convinti di avere un organico forte, siamo una squadra in grado di competere ai massimi livelli e vogliamo farlo fino alla fine. Stiamo recuperando alcuni giocatori infortunati, ci aspetta un bel finale di campionato“.

