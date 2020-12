Mercato Milan: due regali per lo scudetto, Maldini accelera

Due colpi, uno in difesa e uno in attacco, per puntare allo scudetto. Il Milan pianifica la strategia per il mercato invernale: secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, per il reparto offensivo gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara sono puntati su Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo attualmente in prestito al Genoa.

La giovane punta classe 1999 si è messa in luce in questa prima parte di stagione con il Grifone, e sarebbe stata individuata da Paolo Maldini per il ruolo di vice Ibrahimovic.

Secondo la rosea, i due club ne avrebbero parlato a margine dell’incontro al Mapei Stadium: Scamacca, seguito anche dalla Fiorentina, è valutato dai neroverdi 25 milioni di euro circa. Il Grifone inoltre vorrebbe un indennizzo in caso di interruzione del prestito, e potrebbe venire soddisfatto con l’arrivo di due esuberi della rosa rossonera, Mateo Musacchio e il giovane Lorenzo Colombo. Oltre a Scamacca, il Diavolo segue anche profili stranieri come Luka Jovic del Real Madrid e Memphis Depay del Lione, i cui prezzi sono però al momento proibitivi.

Scamacca ha ricevuto proprio lunedì l’apprezzamento del ct Roberto Mancini: “Lo teniamo d’occhio, diventerà un grandissimo attaccante”.

Per la difesa, il Milan ha messo nel mirino il giovane dello Strasburgo Simakan, che ha già un accordo con il club rossonero dalla scorsa estate, un contratto quinquennale. Resta da vincere la resistenza della società francese, un accordo potrebbe essere trovato intorno ai 15 milioni di euro. Maldini spera di chiudere il prima possibile il colpo.

22-12-2020