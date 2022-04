Mercato Milan, il sogno è Mahrez: Maldini studia il grande colpo

26-04-2022 21:43

Dopo la vittoria contro la Lazio, con cui il Milan ha lanciato un chiaro messaggio in chiave scudetto, i dirigenti rossoneri continuano a lavorare per la prossima stagione. Con la trattativa con il fondo InvestCorp che si avvicina alla chiusura, Maldini e Massara sondano il mercato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: il sogno è Mahrez

Il grande colpo di mercato del Milan potrebbe essere Riyad Mahrez. Il calciatore algerino, grande protagonista della stagione del Manchester City, ha attirato su di sé l’attenzione dei maggiori club europei. Mahrez ha il contratto in scadenza con i Citizens nel 2023, e per questo motivo potrebbe rappresentare un’operazione vantaggiosa a livello economico. Secondo “Footmercato”, i rossoneri avrebbero puntato proprio l’algerino, compagno di Nazionale di Bennacer, e Maldini e Massara starebbero studiando il piano per portarlo alla corte di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: le cifre per portare Mahrez in rossonero

Per strappare Mahrez al Manchester City, sarebbe necessaria una cifra che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Il Milan starebbe studiando la fattibilità dell’operazione, e il passaggio della società dal Gruppo Elliott a InvestCorp potrebbe essere decisivo, con l’algerino che sarebbe il primo grande colpo di mercato del fondo arabo. Sul calciatore ci sarebbe da battere la concorrenza di Real Madrid, Barcellona e Psg.

Calciomercato Milan: il ruolo di Mahrez nello scacchiere di Pioli

Riyad Mahrez sarebbe il giocatore ideale per occupare il settore destro della trequarti del Milan. Nel corso della stagione, Stefano Pioli non è riuscito a trovare la giusta soluzione, alternando spesso Saelemaekers e Messias, i quali però non sono riusciti a dare garanzie. Il brasiliano, molto probabilmente non verrà riscattato dal Crotone, e i rossoneri sarebbero quindi alla ricerca di una forte ala. L’algerino del City ha classe, tecnica ed esperienza e rappresenterebbe il profilo ideale per alzare il livello della rosa Milan. L’arrivo della nuova proprietà potrebbe essere la svolta, con InvestCorp che si presenterebbe nel migliore dei modi, facendo sognare i tifosi.

