Mercato Milan: in arrivo due grandi colpi per la Champions

“La priorità è rinforzare la squadra, non il mio rinnovo”: Stefano Pioli è stato chiaro in un’intervista a La Repubblica, il Milan è tornato in Champions League per rimanerci a lungo. Risolto il caso Donnarumma con l’addio del portiere campano e l’arrivo di Maignan, gli uomini di mercato rossoneri stanno mettendo a punto la campagna acquisti che prenderà il via in estate.

Paolo Maldini e Frederic Massara si muoveranno su due fronti: da un lato cercheranno di risolvere i casi interni, come i rinnovi di Calhanoglu e Kessié e il riscatto di Tomori, dall’altro andranno alla ricerca di almeno due colpi importanti per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli.

Una delle priorità resta l’attacco e un vice Ibrahimovic: secondo gli inglesi di SkySports è ormai fatta per il trasferimento di Olivier Giroud in rossonero. Fresco vincitore della Champions League, l’attaccante del Chelsea si svincolerà il 30 giugno a parametro zero, ed è così pronto a sbarcare a Milanello.

Punta d’esperienza, convocato a Euro 2020 (Deschamps non ci rinuncia mai), firmerà a breve con il Diavolo un contratto biennale da 4 milioni di euro l’anno. Anche Ibrahimovic ha dato il via libera. Oltre a Giroud, Maldini conta di aggiungere al reparto offensivo dei meneghini anche un giocatore di prospettiva, ma ha bocciato sia Scamacca sia Vlahovic per il costo troppo alto.

L’altro grande colpo in entrata, questa volta a centrocampo, può essere Rodrigo De Paul. Da settimane il Milan è in pressing sull’Udinese e sull’entourage del giocatore argentino, che ha disputato una stagione di alto livello ed è corteggiato anche dall’Atletico Madrid, dall‘Atalanta, dall’Inter e dalla Juventus.

Servono 40 milioni di euro per accontentare i friulani: nell’affare potrebbero essere inseriti i cartellini di Hauge, Gabbia e Maldini. Per fare posto all’argentino, anche Castillejo e Krunic potrebbero partire.

OMNISPORT | 31-05-2021 16:22