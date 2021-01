Mercato Milan: in arrivo il colpo più inatteso a centrocampo

Il Milan è tra i club di Serie A più attivi nella sessione invernale di calciomercato. I rossoneri, che hanno ampliato il margine sull’Inter a tre punti dopo la diciassettesima giornata di campionato, sono alla ricerca di opportunità per rinforzare la rosa in tutti i reparti, anche a centrocampo, dove si sta cercando da tempo un vice Kessié.

Secondo le indiscrezioni riportate da La Repubblica, il Diavolo ha impresso un’accelerazione importante per il mediano del Torino Soualiho Meité. Il giocatore francese, di origini ivoriane, in granata ha perso il posto da titolare e potrebbe essere un’utile alternativa per Stefano Pioli: potrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto.

L’idea prende sempre più corpo, tanto che iniziano a circolare le cifre: i rossoneri verserebbero subito un milione di euro ai granata, e punterebbero a un riscatto intorno ai 10 milioni al termine della stagione.

In difesa passi avanti per per il difensore dello Straburgo Mohamed Simakan: il giocatore preferisce i rossoneri al Lipsia e l’affare potrebbe concludersi in settimana se non ci saranno colpi di scena. Si parla di una cifra vicina ai 14 milioni di euro, più tre di bonus.

In attacco, il Milan resta alla finestra per Gianluca Scamacca, con cui ha già allacciato i contatti con l’entourage. L’attaccante del Sassuolo, attualmente in prestito al Genoa, è però cercato anche dalla Juventus, pronta a farsi avanti per rinforzare il suo reparto offensivo.

OMNISPORT | 11-01-2021 11:28