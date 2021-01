Milan, Zlatan Ibrahimovic: l'annuncio di Stefano Pioli

Zlatan Ibrahimovic non tornerà in campo contro il Torino. Nonostante il Milan sia in evidente debito di ossigeno e sia reduce dalla pesante sconfitta interna contro la Juventus, Stefano Pioli sceglie sempre la via della cautela ed è intenzionato a non rischiare la punta svedese per il match di campionato contro i granata.

Le condizioni dell’attaccante di Malmoe, fermo dal 22 novembre, ancora non convincono lo staff medico rossonero: “Zlatan ha svolto il suo programma, ha fatto un po’ di lavoro con i compagni ma non credo potrà essere disponibile domani”.

“Aspettiamo tutti che rientri, la presenza di Ibra aumenta la nostra personalità e la nostra forza. Il suo ritorno ci darà ancora più convinzione ma i ragazzi stanno dimostrando di essere squadra sempre. Detto questo, ripeto che dovremo stringere i denti, se dovessero aggiungersi altre defezioni avremmo veramente tante assenze. Dobbiamo resistere, dobbiamo fare bene. Se mancassero anche domani 7/8/9 giocatori sarebbe normale andare in difficoltà, ma presto torneranno dei giocatori e potremo aumentare le rotazioni. Abbiamo le qualità per fare bene, gli avversari avranno grandi stimoli ma anche noi avremo tante motivazioni”.

L’obiettivo resta quello di rialzare la testa dopo la sconfitta con i bianconeri: “L’abbiamo gestita come abbiamo gestito le vittorie. Abbiamo valutato e analizzando, capendo situazioni positive e negative. Non c’è stato bisogno di particolari interventi miei o di Maldini per sollevare il morale dei giocatori. Sanno che la strada e giusta e che abbiamo giocato una partita giusta. Sanno anche che dobbiamo pensare alla prossima partita”.

“La maggior parte dei giocatori mi ha chiesto di rivedere le immagini per poter essere più pericolosi e subire meno. Per fare capire la voglia e concentrazione della squadra, grande voglia di mettere in campo subito una prestazione convincente”.

OMNISPORT | 08-01-2021 15:51