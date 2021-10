Mercato Milan, Maldini sfoltisce la rosa: due cessioni sicure

Il Milan corre in campionato ma già pensa al mercato di gennaio. In primis i rossoneri dovranno liberarsi di alcuni giocatori in esubero: nella sessione invernale a partire saranno sicuramente Andrea Conti e Samu Castillejo, ormai fuori dai piani del tecnico Stefano Pioli.

Secondo quanto riporta calciomercato.com il terzino ex Atalanta, in scadenza il prossimo giugno, potrebbe essere liberato in anticipo a parametro zero, con la possibilità di risparmiare circa 1,2 milioni di euro netti di ingaggio residuo: sulle sue tracce club di Serie A ma anche club esteri.

Per l’esterno offensivo spagnolo invece Paolo Maldini e Frederic Massara contano di ricavare almeno 6 milioni di euro dalla sua cessione, probabilmente nel campionato spagnolo. I suoi agenti, che in estate avevano cercato senza successo un trasferimento nel campionato russo, sono al lavoro per trovargli una sistemazione di livello nella Liga. Il calciatore ha giocato pochi scampoli di partita in questa stagione e preme per trovare spazio.

Intanto il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha ribadito la candidatura del Milan allo scudetto in una intervista a Il Giornale: “Il Milan è molto cresciuto e ha ancora margini di miglioramento ma il panorama dei pretendenti allo Scudetto non è cambiato: i candidati sono sempre gli stessi, cinque o sei, con la Juve che tornerà presto sotto, l’Atalanta che è abituata a partenze lente. Sarà fondamentale, per il Milan, dimostrare la qualità decisiva: continuità nei risultati. Per vincere non bastano 18 mesi di eccellenti prestazioni”.

OMNISPORT | 09-10-2021 11:11