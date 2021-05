Mercato Milan: Maldini sorpassa l'Inter per il trequartista

Mentre Juventus e Inter si rivoluzionano, il Milan prosegue nel segno della continuità: chiusa la questione Donnarumma con l’arrivo di Mike Maignan, gli uomini di mercato del Diavolo puntano a risolvere alcune situazioni in sospeso (i riscatti di Tomori e Tonali) e a rinforzare il reparto offensivo, apparso come il più in difficoltà nelle ultime giornate di campionato.

Il nodo da sciogliere riguarda Calhanoglu: il turco in scadenza di contratto non ha ancora trovato l’accordo con il club e difficilmente resterà in rossonero. Per sostituirlo Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo nel mirino Rodrigo De Paul.

Il centrocampista dell’Udinese è stato protagonista di un grande campionato, ed è stato indicato da Stefano Pioli tra le priorità per la prossima campagna acquisti. Sulle sue tracce ci sono diversi club di serie A, tra cui l’Inter, ma proprio il momento di stand-by che stanno attraversando i nerazzurri favorisce i cugini, pronti a sferrare l’assalto per il numero 10 dei friulani. I bianconeri chiedono 35-40 milioni di euro, ma Maldini punta ad uno sconto inserendo nella trattativa Hauge e altri giovani da lanciare in Serie A, riporta Sportmediaset. I primi contatti sono già in corso.

In attacco, tornano a salire le quotazioni di Olivier Giroud, giocatore di qualità ed esperienza che potrebbe alternarsi a Zlatan Ibrahimovic. La punta francese del Chelsea verrà contattata dopo la finale di Champions League in programma sabato. Oltre al transalpino, Maldini cerca un’ulteriore punta, questa volta di prospettiva.

OMNISPORT | 28-05-2021 16:38