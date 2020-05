Mercato Milan, nuovo colpo di scena per il futuro di Ibrahimovic

Stando a quanto riferisce Sportmediaset ci potrebbe essere un nuovo colpo di scena nel futuro di Zlatan Ibrahimovic: l'approdo al Bologna. L'amico Sinisa Mihajlovic ha provato a convincerlo a gennaio senza successo ma ora è pronto a farsi sotto con una nuova proposta.

Lo svedese però è in attesa del Milan: la sua volontà è quella di rimanere a Milano ma prima vuole capire quale sia il progetto rossonero, chi siederà sulla panchina e, soprattutto quanta voglia abbiano Ivan Gazidis ed Elliot di puntare su di lui. Non è però da escludere nessuna ipotesi, compresa quella del ritiro: Ibra non ne ha quasi mai parlato ma potrebbe anche decidere di appendere le scarpette al chiodo e dedicarsi ad altre attività.

Recentemente però è spuntata l'idea Bundesliga: attraverso il suo profilo Instagram Ibrahimovic ha mandato un messaggio al torneo tedesco: "Grazie Bundesliga. Loro dicono, loro fanno" ha scritto sulla ripresa del campionato, in netto anticipo rispetto alle previsioni della serie A. L’apprezzamento non è passato inosservato ai piani alti della Bundesliga se è vero che il profilo ufficiale Twitter del torneo non hanno solo ripostato il messaggio, bensì l’hanno arricchito di un ringraziamento, con lo sfondo della bandiera tedesca, e poi con un invito e un… ringraziamento anticipato. "You're welcome. See you soon!".

Quel che è certo è che Mino Raiola ha sentito recentemente i vertici del Milan per sondare il terreno ma nelle prossime settimane sarà disposto a parlare con chiunque si dimostri realmente interessato al bomber svedese, Bologna compreso.

Per non farsi cogliere impreparato il Milan sta comunque valutando delle alternative: Cavani piace, è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain ma è seguito da diversi club, Atletico Madrid su tutti. Possibile che i rossoneri facciano un tentativo per Dries Mertens anche se sembra destinato all'approdo all'Inter.

SPORTAL.IT | 17-05-2020 12:45