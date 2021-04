Mercato Milan, nuovo nome in porta scatena i tifosi: "Un flop"

Nel Milan che affannosamente in questo finale di campionato cerca i punti per qualificarsi alla prossima Champions League continua a tenere banco la vicenda di mercato a Donnarumma, in scadenza e sempre più lontano, pare, dalla maglia rossonera. Per questo Maldini e Massara si stanno tutelando e dopo aver bloccato il talento del Lille, Maignan, è alla ricerca anche di un’altra soluzione cuscinetto tra i pali. Un nome nuovo che da ieri sera ha scatenato le ire dei tifosi milanisti. Stiamo parlando di Antonio Mirante.

Mirante dal flop Manchester al Milan

Proprio nelle ore precedenti alla semifinale di andata di Europa League della Roma all’Old Trafford, il nome di Mirante era circolato tra le voci di calciomercato, come possibile portiere di riserva del Milan. Il portiere, attualmente legato alla Roma da un contratto con scadenza 30 giugno 2021 che non rinnoverà, avrebbe già trovato un accordo con il Milan e, salvo sorprese, nella prossima stagione vestirà la maglia rossonera, come secondo ovviamente, di Donnarumma, se Gigio dovesse rinnovare, o Maignan se ci dovesse essere la rivoluzione nella porta milanista.

La serataccia di Mirante, tifosi del Milan in rivolta

Ieri sera il portiere della Roma, classe 1987 ex Juve, Crotone, Siena, Sampdoria, Parma e Bologna, è incappato in una serataccia all’Old Trafford, entrato a partita in corsa al posto dell’infortunato Pau Lopez, è stato travolta, come il resto della squadra giallorossa, dal Manchester United, subendo ben 5 dei gol 6 gol incassati dalla compagine di Fonseca, risultando anche incerto su alcuni interventi.

Insomma sicuramente la prestazione di Mirante non è stata uno spot per il suo eventuale passaggio al Milan la prossima estate. E i tifosi rossoneri lo hanno chiaramente espresso sui social, sottolineando tutto il loro dissenso per l’eventuale operazione di mercato: “Mirante, appena accostato al… vabbé, già sapete”; “Raga sto morendo, se dovesse arrivare davvero Mirante come secondo….”; “Mirante è pronto per il Milan”; “Mirante viene associato al Milan, prende 6 gol. Siamo assurdi”. Anche i tifosi della Roma sono contenti del suo non rinnovo in giallorosso: “A chi piange per Mirante al Milan, vorrei ricordare che sono più le partite che ci ha fatto perdere per papere che quelle che ci ha salvato”.

SPORTEVAI | 30-04-2021 09:37