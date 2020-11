Mercato Milan, pronto il sorpasso sull'Inter per un obiettivo a centrocampo

L’innesto di Arturo Vidal non sembra aver dato la scossa giusta al centrocampo dell’Inter, quella che Antonio Conte si sarebbe aspettato tornando ad allenare un giocatore già valorizzato ed apprezzato ai tempi della Juventus. Il centrocampista cileno, reduce da stagioni opache al Barcellona, sta stentando a inserirsi negli schemi della squadra.

Si aggiunga il ritorno di Radja Nainggolan, che non rientrava nel progetto di tecnico e società, ed ecco che a gennaio, oltre che un rinforzo in attacco e qualche ritocco in difesa, l’allenatore nerazzurro si aspetta l’inserimento di un tassello di qualità in mezzo al campo.

La proprietà, complice anche il momento di difficoltà economica a livello mondiale, non sembra però voler investire cifre considerevoli e in particolare l’Inter non farà interventi significativi se non verrà effettuato qualche affare in uscita, come la cessione di Christian Eriksen.

Uno scenario del quale è pronto ad approfittare il Milan, che potrebbe avere la meglio nel derby per assicurarsi il talento di Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese classe 2000 in forza al Salisburgo e da tempo sul taccuino delle big europee.

In Italia sono tante le società che si sono avvicinate al giocatore, l’ultima il Napoli, ma le richieste degli austriaci hanno allontanato tutti: la clausola rescissoria di 25 milioni deve infatti essere pagata in un’unica soluzione.

L’Inter ha frenato proprio di fronte a questo aut aut, lo stesso che ha allontanato il Milan, che segue il giocatore dai tempi in cui ad occuparsi del mercato era Zvonimir Boban. Ora, complice l’ottimo avvio di stagione dei rossoneri, l’idea potrebbe tornare d’attualità. Con un rinforzo di questa qualità a gennaio Stefano Pioli potrebbe davvero alzare l’asticella degli obiettivi stagionali, non limitandosi a puntare il ritorno in Champions League…

OMNISPORT | 03-11-2020 12:51