Mercato Milan: rossoneri pronti all'assalto per il colpo scudetto

La prima partita casalinga stagionale a San Siro di Champions League del Milan, anche se persa contro l’Atletico Madrid per 2-1 con relative furibonde polemiche, ha paradossalmente regalato la consapevolezza ai rossoneri di potersela giocare contro chiunque e in qualunque competizione. E ovviamente, i due guru del mercato Paolo Maldini e Frederic Massara sono costantemente al lavoro per innestare ulteriori rinforzi in una squadra la cui ambizione minima, a questo punto, deve essere lo scudetto, che manca dalla bacheca della società da dieci anni, undici quando terminerà la stagione.

Tuttavia, quando si va alla ricerca di nuovi talenti, può capitare che vi sia un ritorno di fiamma per alcuni che sono stati vicinissimi a indossare la maglia milanista ma che, per l’opposizione del club di appartenenza, non sono poi approdati sulla sponda rossonera dei Navigli. E’ il caso, per esempio, di Angel Correa, 26enne trequartista argentino che milita proprio nell’Atletico Madrid e che nel reparto offensivo dei Colchoneros viene preferito dal Cholo Diego Pablo Simeone a due come Antoine Griezmann e il nuovo arrivato dall’Udinese Rodrigo De Paul.

Secondo i media spagnoli il Milan, che l’ha osservato a vicino nella sfida di San Siro, sarebbe pronto a tornare alla carica per averlo, anche se accaparrarselo non sarà affatto semplice: ha il contratto in scadenza nel 2024 e la quotazione è tra i 30 e 40 milioni di euro. Non c’è dubbio che alla dirigenza rossonera il ragazzo piaccia molto, perché oltre al trequartista può fare anche la punta e l’esterno, pertanto sarebbe un vero jolly, la classica ciliegina sulla torta del mercato di gennaio per puntare allo scudetto. Ma il suo arrivo dipenderà dallo stesso Correa: se non si sentirà più al centro del progetto dell’Atletico Madrid, e per ora non sembra proprio questo il caso, potrebbe essere lui a chiedere di essere ceduto.

OMNISPORT | 30-09-2021 12:26