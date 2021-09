Bufera Milan-Atletico Madrid, la società prende posizione

Inserito in uno dei gironi più competitivi della storia recente della Champions League e nobilitato dalla presenza di squadre capaci di vincere complessivamente 15 edizioni della Coppa dei Campioni/Champions League, il Milan si trova a zero punti dopo aver affrontato Liverpool ad Anfield e l’Atletico Madrid a San Siro.

Partite a più facce, ma al termine delle quali il Milan è uscito dal campo con tanti rimpianti. Denominatore comune le rimonte subite, con la squadra di Stefano Pioli che in entrambi i casi non è riuscita a gestire le situazioni di vantaggio.

La sconfitta contro l’Atletico è stata però pesantemente condizionata dalle decisioni dell’arbitro Cakir e anche dalle valutazioni del Var. Dalla severa doppia ammonizione a Frank Kessié che ha condizionato la partita alla svista sul fallo di mano di Lemar, poche frazioni di secondo prima del tocco furtivo di Kalulu nell’azione del rigore che ha deciso la gara.

Stefano Pioli ha incassato con stile, mentre la rabbia dei tifosi è esplosa sui social network, alla luce del fatto che le speranze di qualificazione si sono ridotte sensibilmente, seppur non ancora tramontate del tutto e legate ad una doppia vittoria nelle prossime due gare contro il Porto.

All’indomani della partita sulla questione arbitrale ha preso posizione anche la proprietà del Milan. Il Fondo Elliott ha usato l’ironia attraverso le parole di Gordon Singer, figlio di Paul, proprietario e fondatore di Elliott.

“Avevo invitato gli arbitri a essere qui stamattina con noi, ma non li vedo…” ha dichiarato Singer junior a margine di un incontro svoltosi a Milano e legato a Fondazione Milan e Restore The Music UK, organizzazione benefica britannica.

Nessuna accusa diretta, quindi, al contrario il tipico humor inglese, ma si tratta di un’uscita comunque significativa, visto che mai prima di ora la proprietà rossonera si era espressa pubblicamente sulla squadra.

Durante lo stesso evento si è espresso a riguardo anche il presidente Paolo Scaroni, che ha mantenuto lo stesso profilo basso circa l’operato dell’arbitro: “Non parlo mai degli arbitri, è un argomento che va lasciato da parte. Essere sconfitti è sempre doloroso, però mi porto dietro ottimismo e fiducia perché ho visto una bella squadra, combattiva e resiliente e questo mi fa ben sperare per il futuro”.

Scaroni ha poi parlato dell’emozione per il ritorno del Milan a San Siro in Champions dopo sette anni: “È stato molto emozionante per tutti vedere di nuovo la Champions a San Siro. Il Milan deve stare sempre in Champions, questo è l’obiettivo che ci poniamo. Poi le partite sono fatte di episodi e ieri ce ne sono stati non a nostro favore, ma nell’insieme ho visto una bella squadra. Resto fiducioso anche per questo girone di Champions, perché ho visto una squadra che è in grado di battere chiunque”.

OMNISPORT | 29-09-2021 12:22