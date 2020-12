Mercato Milan: Stefano Pioli traccia l'identikit dei colpi di gennaio

Stefano Pioli vuole chiudere con una vittoria un 2020 da incorniciare per il Milan. Mercoledì c’è la Lazio nel big match della tredicesima giornata di Serie A: “Il morale è alto, prima ci siamo sentiti con tutto il club, l’orgoglio arriva dal lavoro di tutti dentro il Milan. Noi siamo gli attori che ricevono più applausi, ma c’è un club dietro, un personale che ci mette nelle condizioni di lavorare al meglio, con passione, competenza, e sono orgoglioso di far parte di questo club e di allenare questi giocatori, che ce la mettono tutta. Ma attenzione e concentrazione per questa gara”.

Il tecnico rossonero ha parlato anche del mercato di gennaio: il Diavolo deve rafforzarsi se vuole rimanere in corsa fino alla fine per lo scudetto e le voci si moltiplicano (le ultime portano a Scamacca e Simakan). “Possiamo migliorare in tanti reparti, bisogna vedere sempre le occasioni che ci saranno. Inseriremo giocatori solo se vedremo le qualità giuste, non solo tecniche e tattiche, ma anche morali e di grande professionalità, serietà. Lavoriamo in un certo modo, con molta cura di tutto, quindi devono arrivare giocatori con queste caratteristiche“, è l’identikit tracciato da Pioli.

L’allenatore emiliano è comunque molto soddisfatto della rosa a disposizione: “Coperta corta? No, assolutamente no. Anzi, mi stanno convincendo che mi hanno messo a disposizione una squadra giovane, pronta e forte. Poi tutte le squadre risentono di 6 assenze in una partita, di qualche difficoltà, mi auguro di avere qualche giocatore in più dopo la sosta, qualche recupero. Ma possiamo contare su tutti i nostri giocatori, per questo i risultati sono importanti”.

Tra i momenti più belli della stagione, la conferma alla guida del Milan, arrivata in estate: “Tanti momenti belli in questa stagione, ma la mia soddisfazione è rivolta a quello che vedo nei miei giocatori: sono vogliosi, è un gruppo che lavora insieme e che ha ambizione, pronto a mettersi in discussione. La giornata più bella è stata quanto Ivan Gazidis mi ha detto che avrei continuato a guidare il club”.

