Mercato Milan, tutto pronto per il colpo ma i tifosi non esultano

Gli Europei ancora in corso hanno rallentato il mercato di tantissime squadre. Anche il Milan ha dovuto fare i conti con la rassegna continentale ma il club rossonero è stato sicuramente tra quelli più attivi in questa prima fase della sessione estiva di scambi e trasferimenti. Tra addii e arrivi, i rossoneri hanno fatto capire di aver voglia di farsi trovare pronti per la nuova stagione prestando però un occhio anche al bilancio.

Il colpo in arrivo

Il prossimo colpo in arrivo in casa Milan sembra essere quello del francese Olivier Giroud. L’attaccante francese infatti si starebbe liberando a parametro zero dal Chelsea per raggiungere il Milan dove andrebbe a fare coppia con Zlatan Ibrahimovic. Una trattativa durata tanto tempo con i rossoneri che hanno individuato subito nel francese il giocatore adatto per rappresentare l’alternativa ideale ad Ibra.

L’annuncio di un affare ormai in dirittura di arrivo è del giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, “Siamo ormai ad un passo dal vederlo vestire la maglia del Milan, pur di velocizzare l’affare la dirigenza rossonera è disposta a dare un piccolo compenso ai Blues. Nelle prossime ora la fumata bianca”. Il calciatore francese dovrebbe firmare un accordo biennale sulla base di quattro milioni di euro a stagione.

La reazione dei social

I tifosi del Milan sembrano molto divisi sull’argomento. Sono in tanti quelli a fare festa in questo momento ma c’è anche chi non esulta per il buon esito della lunga trattativa con il club londinese: “Io questa operazione la capisco poco – dice Andrea – Mi sbaglierò sicuramente ma avevamo bisogno di qualche gol in più nelle gambe”. E proprio sull’età dell’attaccante che molti hanno dei dubbi: “Vantarsi un anno intero di avere La Rosa più giovane e poi prendere un 35enne per affiancare un 40enne”.

I dubbi principali oltre che sulla tenuta atletica sono anche sulla capacità realizzativa: “Perché ci vogliamo così male? 10 anni di sofferenza non sono più che sufficienti. Questo non segna manco se lo spingi dentro col pallone nella porta vuota”. Ma sono tanti i tifosi comunque contenti del suo arrivo, soprattutto per la grande esperienza del calciatore: “Sicuramente aggiunge un po’ di esperienza alla rosa, poi non so se sarà il titolare oppure prenderanno qualcun altro in prestito. Anche perché lo paghiamo pochissimo”.

SPORTEVAI | 08-07-2021 09:29