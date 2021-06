Mercato Milan: un attaccante è in partenza, prezzo già fissato

Non tutti gli acquisti recenti del Milan hanno fatto bene, o comunque hanno potuto esprimersi con continuità. Qualcuno infatti è stato messo da parte da Stefano Pioli dopo aver iniziato bene la stagione. E’ il caso dell’attaccante norvegese classe 1999 Jens Petter Hauge, che nel suo primo anno in rossonero ha totalizzato 24 partite e 5 gol, delle quali però rispettivamente 5 e 3 in Europa League e 18 e 2 in campionato, oltre a una presenza in Coppa Italia.

Lo scandinavo è quindi dato sul piede di partenza e, secondo quanto riporta il sito di Sport Mediaset, piace molto al Wolfsburg. L’agente del calciatore, il suo connazionale Atta Aneke, ha visitato la sede del club tedesco, come testimoniato da una foto su Instagram, e secondo il quotidiano Kicker questa visita sarebbe un vero e proprio sondaggio di mercato per Hauge, anche se attualmente la squadra della città della Bassa Sassonia non ha ancora fatto un’offerta.

La quotazione del norvegese è di 15 milioni di euro e, proprio perché caduto repentinamente nelle gerarchie del tecnico Pioli dopo un ottimo inizio, era stato considerato nella lista dei cedibili, tanto è vero che il suo nome era stato fatto come contropartita nella trattativa con l’Udinese per il centrocampista argentino nonché capitano dei friulani Rodrigo de Paul.

Il Wolfsburg, sempre secondo Sport Mediaset, è in cerca di un attaccante esterno e ha scartato Milot Rashica del Werder Brema. Il 21enne norvegese di sicuro è molto gradito al club, vedremo se la trattativa prenderà il via in maniera concreta.

