Mercato Milan, voci clamorose su Pioli: il possibile sostituto

Si addensano le nubi sul futuro di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan, considerato inamovibile solo poche settimane fa e artefice del 2020 stellare dei rossoneri, è finito in discussione a causa dello zoppicante andamento del Diavolo nel girone di ritorno in Serie A. L’allenatore di Parma ha perso un po’ il filo, e molte delle sue ultime scelte non sono piaciute ai tifosi.

Svanita la leadership, i rossoneri a causa di una serie di risultati negativi, soprattutto in casa, sono stati raggiunti dalle rivali per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, ora più che mai aperta. E il calendario non sorride affatto ai meneghini, che dovranno affrontare tre trasferte nelle ultime quattro partite, due molto insidiose (Juventus e Atalanta), oltre alla partita in casa contro il Cagliari affamato di punti salvezza.

La certezza di un altro anno senza Champions League potrebbe mettere in dubbio la permanenza di Pioli nel club rossonero, riporta la Stampa.

Il tecnico gode della fiducia dello spogliatoio e di Paolo Maldini, ma la società a cominciare da Gazidis potrebbe fare considerazioni diverse. Secondo le indiscrezioni, in caso di un clamoroso addio tra i possibili sostituti ci sarebbe Christophe Galtier, tecnico del miracoloso Lille che si sta giocando il titolo francese con il Paris Saint Germain di Neymar ed Mbappé.

Un altro nome che piace molto ai rossoneri è quello di Roberto De Zerbi, che sembra però destinato allo Shakhtar Donetsk. Spunta anche l’ipotesi clamorosa Maurizio Sarri: secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico toscano, sorpreso dall’arrivo di Mourinho alla Roma (era dato in pole per i giallorossi) potrebbe scegliere di venire ad allenare a Milano.

OMNISPORT | 06-05-2021 11:52