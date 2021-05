Pioli in bilico, spunta il nome che piace ai tifosi

Chiamatelo effetto Mourinho. L’entusiasmo che si è scatenato a Roma dopo l’annuncio dell’ingaggio dello Special One ha avuto l’effetto di un elettrochoc anche per tutte le altre big. Una contromossa è attesa da più parti: se Juventus e Napoli erano da tempo alla ricerca di un nuovo allenatore – e ora sono chiamate a dare una risposta all’altezza – anche il Milan sta riflettendo sul futuro di Pioli. Nonostante le rassicurazioni la panchina dell’allenatore rossonero è tutt’altro che blindata e se non dovesse centrare la Champions c’è chi assicura che riceverà il benservito.

Sarri in pole se va via Pioli

Chi potrebbe prendere il suo posto? Proprio gli sviluppi sorprendenti legati alla Roma e a Mourinho hanno liberato un nome “pesante”. Maurizio Sarri torna sul mercato e se è vero che in Inghilterra ha ancora qualche squadra interessata, in serie A ci sarebbero solo Napoli e Fiorentina oltre ai rossoneri. Col Napoli le porte sembrano destinate a rimanere chiuse e i viola indubbiamente costituirebbero un passo indietro per la carriera del tecnico di Figline. Ecco dunque che l’ipotesi Milan prende corpo.

I tifosi del Milan dicono sì a Sarri

Una soluzione che trova il gradimento di buona parte della tifoseria rossonera come si evince su twitter: “Lo dicevo mesi fa, vedo Sarri molto bene al Milan. Tomori, Theo, Bennacer, Tonali, Leao sono giocatori alla Sarri. Magari un Ibra che firmando il rinnovo accetta di essere gestito vedendo che fine ha fatto quest’anno” o anche: “Oltre che ingaggiare un ottimo allenatore che sappia far giocare bene la squadra, bisogna, contestualmente, investire molti soldi per fare una squadra di qualità e che possa competere con Inter e Juve. O ispirarsi all’Atalanta, ma ne dubito, perché non abbiamo le competenze…”.

La scelta Sarri convince i più: “Magari…sicuramente migliore di Pioli ” o anche: “Infatti sarebbe la decisione giusta. Ringrazio il lavoro di Pioli, ma il suo “talento” come allenatore è molto limitato (diciamo che è un mediocre, senza intenzione di insulto). Speriamo davvero arrivi Sarri” e ancora: “Tonali con Sarri diventerebbe uno dei più forti” e ppi: “Sarri va fatto firmare immediatamente. Il Frate va ringraziato ma deve andare via a quel paese è un mediocre. Ma in campo vanno i giocatori servono quelli..”.

Non mancano le voci contrarie: “Sono passati da Pioli is on fire a Pioli is in ferie” oppure: “Con Sarri non fai il salto di qualità, così come non lo fai con Pioli.. Serve uno Spalletti o un Allegri per tornare al Top” e infine: “Dici quello che si scaccola in conferenza stampa? Quello che ogni 5 parole mette una bestemmia? Quello che grida “fro…!” all’allenatore avversario reo di aver protestato? Sarà anche più bravo come dici, ma piuttosto che un buzzurro in panchina meglio 1000 volte Pioli”.

