Napoli, sprint a tre per la panchina ma i tifosi hanno scelto

Il clamoroso approdo di José Mourinho sulla panchina della Roma ha sorpreso anche i tifosi del Napoli. Tutti si aspettavano che al timone dei giallorossi potesse finire Maurizio Sarri, l’ex ‘Comandante’, l’uomo che aveva condotto il club azzurro ai 91 punti della stagione 2017-18, quella dello scudetto sfumato in extremis. L’arrivo dello Special One nella Capitale ha fatto riesplodere la ‘Sarri-mania’ a Napoli, anche se in realtà le possibilità che l’ex tecnico di Chelsea e Juventus torni all’ombra del Vesuvio sono quasi nulle.

Napoli, il punto sulla panchina

A fare il punto della situazione sul prossimo allenatore del Napoli è un articolo di Claudio Savelli sul quotidiano Libero. Secondo il giornalista lo sprint riguarderebbe tre tecnici, tutti di grande spessore, anche se uno – proprio Sarri – sarebbe di fatto già stato scartato. “Spalletti flirta da tempo con il Napoli, là dove Sarri è escluso per motivi di minestre riscaldate e scadute. Ma la rosa partenopea è, per età e qualità, la più ambita dai tecnici in pausa: e se fosse la sfida ideale per Allegri? Lo diventerebbe soprattutto nel caso in cui Agnelli dovesse confermare Paratici e Nedved nella sala di comando della Juventus, due con cui Max non tornerebbe volentieri in affari. Se Pirlo cogliesse la Champions, a maggior ragione, potrebbe prevalere in casa bianconera l’idea di perseverare con la stessa “triade”. Allegri, a quel punto, accarezzerebbe la pazza idea: allenare per De Laurentiis, su cui nutriva dubbi”.

Napoli, l’appello dei tifosi a De Laurentiis

In realtà i sostenitori partenopei la loro scelta l’hanno già fatta. Quasi tutti, almeno. Da quando si è capito che Sarri non sarebbe più andato alla Roma, sui social il tormentone è sempre lo stesso. “De Laurentiis adesso devi fare solo una cosa: vai a prendere Sarri e riportalo a Napoli“, scrive un tifoso. “La rosa è di qualità e con lui molti campioni che hanno dei dubbi, da Koulibaly a Insigne, rimarrebbero volentieri”, è l’ipotesi di un altro supporter. “Ma che stiamo aspettando ancora? Maurizio torna, sta casa aspetta a te”, è un ulteriore messaggio nostalgico. Controcorrente l’opinione di un altro tifoso: “Ancora con queste minestre riscaldate? Sarri non vuole tornare a Napoli e De Laurentiis non rivuole lui. Ma anche basta con questa telenovela inesistente”.

SPORTEVAI | 05-05-2021 09:47