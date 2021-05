Mourinho alla Roma: stipendio da 7 milioni a stagione più bonus

All’improvviso, i tifosi della Roma vivono un momento storico. Uno dei tecnici più importanti e vincenti della storia del calcio, ovvero Josè Mourinho, diventa ufficialmente il nuovo tecnico giallorosso. Dal 2021-2022 sarà lui a guidare la formazione capitolina al posto di fonseca.

Esonerato in primavera dal Tottenham, nelle ultime stagioni Mourinho non ha vissuto stagioni esaltanti, eccezion fatta per l’Europa League vinta con il Manchester United. Proverà a rilanciarsi in Serie A, un decennio dopo l’addio all’Inter in seguito allo storico Triplete del 2010.

Mourinho, come evidenzia ‘Sky Sport’, guadagnerà 7 milioni di euro per il triennio 2021-2024, ovvero il contratto firmato con la Roma nella giornata di martedì. Non solo, visti gli ulteriori bonus che l’ex Chelsea potrebbe ricevere davanti al raggiungimento di certi obiettivi.

Oltre la Roma, sarà anche il Tottenham a continuare a pagare Josè Mourinho: nella prima stagione del lusitano nella Capitale, il team londinese pagherà la differenza rispetto a quanto lo Special One percepiva da contratto con gli Spurs.

Considerando che Mourinho ha firmato un contratto da 16 milioni di euro nel 2019, il Tottenham pagherà la differenza di 9 al portoghese, il quale nel 2021-2022 percepirà dunque la stessa cifra di Londra anche alla Roma.

Di Mourinho ha parlato anche il suo ex perno di centrocampo all’Inter, Cambiasso, sempre dagli studi di ‘Sky Sport’: “Mi ha sorpreso la tempistica, ma un po’ immaginavo qualcosa dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi in cui ha detto che l’Inter significava molto, che per lui è una squadra speciale ma che non avrebbe avuto problemi ad allenare una rivale. Ci poteva stare, un ritorno in Italia lo avevo immaginato”

A giugno comincerà una nuova, imprevedibile, avventura per la Roma e Mourinho. Nuovamente in Italia, undici anni dopo la leggendaria esperienza interista.



OMNISPORT | 05-05-2021 08:58