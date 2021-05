Serie A, mercato allenatori: dove vanno Allegri e Sarri

L’annuncio dell’arrivo di José Mourinho alla Roma ha creato un grande clamore: non solo è esploso l’entusiasmo dei tifosi giallorossi ma ora si aprono anche nuovi scenari per quanto riguarda il mercato degli allenatori della Serie A.

Fino a qualche ora prima che venisse annunciato il tecnico portoghese tutti davano quasi per fatto l’affare che avrebbe portato Sarri nella capitale. L’allenatore ex Napoli e ex Juventus potrebbe andare all’estero o arrivare a sorpresa in un altro club di serie A.

Sarri potrebbe andare in Premier sia all’Arsenal che al Tottenham anche se si sarebbe raffreddato l’interesse degli Spurs. Alcuni hanno accostato il suo nome anche al Milan qualora Pioli non riuscisse a centrare la qualificazione alla Champions League.

L’altro nome caldo, che circola da mesi è quello di Massimiliano Allegri. Per lui tante le piste vagliate da quando non allena più, dai campionati europei alla Serie A. Il livornese, vincitore di cinque scudetti di quattro coppe Italia, due Supercoppe e due finali di Champions League con la Juventus potrebbe infatti tornare a Torino prendendo il posto di Andrea Pirlo in bilico e in discussione da ormai diverso tempo. Nelle prossime settimane si saprà di più ma difficilmente l’attuale tecnico bianconero rimarrà anche per la prossima stagione.

E poi ultimo, ma non per importanza, Luciano Spalletti. L’allenatore toscano sarebbe vicino al Napoli di De Laurentis: salvo colpi di scena dell’ultimo momento, infatti, Gennaro Gattuso dirà addio ai partenopei lasciando la strada libera all’ex tecnico di Roma e Inter.

Altre ipotesi sono rappresentate da Galtier e Italiano, ma Spalletti è la prima scelta.

OMNISPORT | 05-05-2021 15:57