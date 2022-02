Mercato Serie B: Brescia, Cittadella e Spal regine dell'ultimo giorno

01-02-2022 08:16

Va al Brescia il ruolo di regina del mercato della Serie B nelle ultime ore di trattative.

Se infatti il Pisa ha piazzato un colpo di… mantenimento, riuscendo a tenere in organico Lorenzo Lucca, “rinforzo” di lusso nella corsa alla Serie A, e il Parma ha piazzato il colpo Goran Pandev, il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino non ha lesinato sforzi per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa più completa possibile per lottare fino alla fine per il ritorno in massima serie dopo due stagioni.

Oltre che l’esperto Valon Behrami, svincolatosi dal Genoa, il Brescia ha infatti chiuso per il prestito con diritto di riscatto del centrocampista Federico Proia, tra i migliori del proprio ruolo nella scorsa Serie B con la maglia del Cittadella, ma reduce da una prima parte di stagione deludente nel Vicenza.

A Brescia arriva anche, proprio dal Cittadella, il difensore Davide Adorni, mentre sfuma l’arrivo di Marco Pinato, centrocampista fedelissimo di Inzaghi dai tempi del Venezia, ma ceduto dal Pordenone alla Spal, protagonista dell’altro colpo di giornata, il prestito di Luca Vido dalla Cremonese. Lascia Brescia Emanuele Ndoj, ceduto in prestito al Cosenza.

Tra le squadre più attive nelle ultime ore c’è lo stesso Cittadella, che chiude per il prestito secco del fantasista Karim Laribi dalla Reggina e sistema la difesa con Santiago Visentin dal Crotone e il prestito di Dario Dal Fabro dalla Juventus.

Il Perugia rileva Andrea Beghetto in prestito dal Pisa via Alessandria, la Reggina rescinde con Vasco Regini e preleva l’attaccante Cristian Lombardi in prestito dalla Lazio.

