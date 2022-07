Mercato, ufficiale Dragusin al Genoa

14-07-2022 14:19

Il 20enne difensore rumeno Radu Dragusin è ufficialmente un calciatore del Genoa, proveniente dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto nell’ambito della trattativa che ha portato in bianconero Andrea Cambiaso. La scorsa stagione ha giocato la prima parte di campionato con la Sampdoria e la seconda con la Salernitana. Ecco il comunicato dei rossoblu.

“Radu Dragusin è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore, nato a Bucarest il 3 febbraio del 2002, arriva dalla Juventus. In carriera ha vinto la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia nella stagione 2020/21 (con i bianconeri, con i quali ha anche esordito in Serie A, ndr). Dragusin vanta sei presenze tra Nazionale maggiore e U21 della Romania. Con la maglia della Juventus ha debuttato anche in Champions League”.

