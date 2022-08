Mercedes, Hamilton: "Obiettivo vittoria vicino"

25-08-2022 15:47

Archiviate le vacanze estive, Lewsi Hamilton è pronto ad affrontare con rinnovato ottimismo la seconda parte della stagione.

L’inizio dell’anno non è stato per nulla semplice in casa Mercedes: regolamenti e cambiamenti delle monoposto hanno influito parecchio negativamente sui risultati delle Frecce d’Argento. Non tutto è perduto, ci sono ancora parecchie gare in cui dimostrare che la Mercedes c’è ed è tornata. Certo lottare per il titolo quest’anno non pare proprio possibile, ma l’obiettivo minimo è quello di tornare a salire sul gradino più alto del podio.

Sull’iconico tracciato di Spa-Francorchamps il sette volte campione del mondo vuole ripartire da dove aveva lasciato, ovvero da un filotto di podi, culminato con l’eccellente secondo posto ottenuto nel Gran Premio di Ungheria che aveva chiuso la prima parte del campionato. L’obiettivo come detto, è quello di fare un ulteriore passo avanti.

“Senza dubbio a tutta la scuderia mancava essere al circuito, ma in queste settimane mi sono goduto una vacanza incredibile. Per una volta sono stato in grado di organizzarmi per tempo, volevo andare in Africa e così è stato. Una esperienza unica, che mi ha riportato con i piedi per terra”.

Il numero 44 più famoso del circus è convinto che la prima vittoria stagione sia vicina: “Siamo migliorati con una certa costanza nelle ultime gare, il team ha fatto passi da gigante e tutti abbiamo spinto sempre al massimo. Mi accorgo che la mia vettura è sempre più veloce, quindi non posso che pensare in maniera ottimistica. L’ultima gara è stata la migliore prestazione dell’anno e ci ha regalato una notevole iniezione di fiducia. Ritengo che si possa ancora ridurre il gap con i primi, anche se devo ammettere che i rivali stanno facendo una stagione eccellente”.