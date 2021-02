Mercedes, il veto di Hamilton su un pilota per il futuro fa discutere

La trattativa tra Lewis Hamilton e la Mercedes continua. Il pilota inglese, laureatosi campione del mondo per la 7° volta, stando alle ultime indiscrezioni avrebbe inserito nel contratto alcune clausole, una in particolare.

Come riporta F1-insider.com, le due parti hanno trovato l’accordo per un contratto di un anno con opzione per il 2022, da 40 milioni di euro a stagione. A parte i numeri, spunta il veto che l’inglese avrebbe messo su Max Verstappen. Toto Wolff stima l’olandese, ma Hamilton vorrebbe vietare l’arrivo nella scuderia tedesca del pilota della Red Bull.

Evidentemente, tra i due non corre buon sangue. Recentemente, Verstappen ha provocato Hamilton, reo secondo l’olandese di aver vinto così tanto grazie alla macchina: “Ho grande rispetto per quello che ha fatto, non provo frustrazione nel vederlo alla Mercedes. Ma a essere sinceri, il 90% dei piloti sulla griglia potrebbe vincere con quella macchina. Non ho niente contro Lewis, è un grande pilota, ma ha una macchina che è dominante. Magari altri piloti non dominerebbero tanto come ha fatto Lewis, ma bisogna accettare la situazione per quella che è e cercare di tirare fuori il meglio da se stessi”.

Una provocazione che Hamilton non ha mandato giù: “La gente cerca di svalutare quello che faccio per via della macchina che ho – ha spiegato l’inglese nel corso di una lunga e interessante intervista rilasciata alla rivista GQ – quindi senza dubbio mi piacerebbe avere tutti in Mercedes, in una pista che permetta di correre per davvero. E poi vedremmo”.

Dopo la frecciata dell’olandese, Hamilton lo ha chiamato in causa, difendendosi da chi lo critica: “Ancora oggi, la gente parla di Max [Verstappen]. Probabilmente non succederà mai, ma se avessi Max nella mia squadra e facessi il lavoro che faccio attualmente e lo battessi, la gente direbbe comunque: ‘Oh, è truccato’”.

Il veto di Hamilton su Verstappen ha fatto molto discutere i tifosi della Formula1. Vedremo se, in futuro, l’olandese avrà la sua rivincita.

OMNISPORT | 07-02-2021 13:46