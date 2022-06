Mercedes in crescita, Wolff non si accontenta: "Ci sono problemi da risolvere"

19-06-2022 23:31

Il terzo posto di Lewis Hamilton, a podio per la seconda volta in stagione dopo il GP inaugurale in Bahrain, e la nona volta su nove nei primi cinque di George Russell permettono alla Mercedes di tornare dal Canada con buone sensazioni per il futuro.

Dopo il ritiro di Sergio Perez, peraltro, il team di Brackley è l’unico che ha portato al traguardo entrambe le vetture in tutti i GP finora disputati.

Insomma, il peggio sembra alle spalle, eppure Toto Wolff non ha nascosto ai microfoni di ‘Sky Sport’ il proprio rammarico al termine della gara di Montreal, dal momento che la W13 ha mostrato una velocità di punta non inferiore a quelle di Red Bull e Ferrari:

Prima della della Safety Car eravamo più veloci di Sainz e Verstappen, anche se per pochi giri – ha rivendicato il team principal, che si è poi soffermato sulle attuali difficoltà – Oggi abbiamo utilizzato diversi livelli di resistenza aerodinamica dobbiamo continuare a lavorare per sviluppare la macchina. Abbiamo individuato una direzione di sviluppo, ma il problema è nostro e dobbiamo risolverlo”.