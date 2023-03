Mercedes, Russell: "Pioggia? Sarei felice"

Il pilota inglese: "Non è stata una giornata così negativa"

31-03-2023 16:49

Il pilota della Mercedes George Russell ha commentato tutto sommato positivamente il venerdì di prove libere a Melbourne in vista del Gp d’Australia: “Nel complesso, non è stata una giornata troppo negativa, abbiamo fatto passi in avanti dopo una mattinata non facile. È una bella soddisfazione per chi siede al posto di guida: sapere che la monoposto va meglio e che come squadra abbiamo contribuito”.

Nell’ottica delle qualifiche di sabato, Russell è speranzoso ma guarda soprattutto il cielo: “Vediamo cosa ci riserverà il meteo. Oggi la pioggia è arrivata all’improvviso e domani potrebbe esserci ancora: sarei felice di vedere le cose più movimentate”.