Mercedes, Russell: "Voglio tirare fuori il massimo da me stesso"

11-02-2022 19:49

Prima intervista ufficiale di George Russell come pilota Mercedes, in cui il britannico rivela subito l’obiettivo: “Tirare fuori il massimo da me stesso in sinergia col team, sarà un anno di sviluppo. In termini di risultati non posso fissare un obiettivo perché realmente non si può dire per cosa si può lottare fino a quando la macchina non sarà in pista. Voglio tirare fuori il massimo da me stesso e dalla macchina, pensare in termini di micro-obiettivi, solo così si può avere la speranza di raggiungere l’ovvio obiettivo”.

Per Russell è un onore guidare la monoposto campione del mondo negli ultimi otto anni in F1 accanto a Lewis Hamilton: “Essere un pilota Mercedes è una sensazione incredibile, ma è anche strano perché facevo parte del programma giovani Mercedes in Formula 3 e Formula 2, e quindi in un certo modo, è come essere tornato a casa, con le persone che ha conosciuto all’inizio. L’esperienza alla Williams è stata fondamentale per capire la macchina, capire le sfide e le dinamiche per prepararsi al meglio per una nuova stagione. Dopo la fine della scorsa stagione ho visto in Mercedes una grande voglia di rivincita, è bello farne parte”.

Russell ha concluso parlando delle sue impressioni sulla W13: “È interessante, è veramente differente rispetto all’era tecnica precedente, il carico verticale è completamente diverso, abbiamo ancora un bel margine per capire come si può migliorare e mettere tutto insieme. Sarà un anno di sviluppo, ovviamente si punta a partire con la macchina il più veloce possibile, ma quello che più conta è capire i limiti del regolamento perché quelle sono le aree su cui puntare gli sviluppi. Come vedo le nuove regole? Come qualcosa di positivo, le macchine sono completamente nuove nella loro filosofia, incluse le gomme, si tratta di un foglio completamente bianco da cui ricominciare”.

OMNISPORT