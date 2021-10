Mercedes, Wolff non esclude nuove penalizzazioni per il motore di Hamilton

Sarà una situazione da monitorare fino all’ultimo Gran Premio quella riguardante il motore della Mercedes di Lewis Hamilton.

In Turchia infatti la scuderia britannica ha montato il quarto ICE (nuovo motore a combustione interna) sulla monoposto del campione del mondo del carica il quale, per regolamento, ha dovuto scontare una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza.

Pur con questa soluzione però, i problemi in casa Mercedes potrebbero non essere finiti e a rivelarlo è stato lo stesso Toto Wolff che non ha escluso di dover ricorrere a nuovi interventi sulla vettura dell’inglese e quindi incappare così in nuove penalizzazioni.

“Il quarto elemento potrebbe durare sino al termine della stagione, ma potrebbe anche arrivare il momento in cui pensiamo che possa valere la pena di montare un nuovo ICE, perché quello utilizzato lo reputiamo a rischio. È qualcosa che valuteremo strada facendo” ha spiegato con un filo di apprensione a Sky Sport Uk il dirigente austriaco per il quale, vista la situazione, tutti i prossimi appuntamenti saranno da vivere col fiato sospeso.

OMNISPORT | 13-10-2021 12:28