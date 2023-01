Mercedes, Wolff: "Rinnovo Hamilton? C'è fiducia"

09-01-2023 21:42

In casa Mercedes è tempo di ragionare sul futuro di Lewis Hamilton. Per il sette volte campione del mondo, all’età di 38 anni, quello del 2023 è l’ultimo anno di contratto con la Mercedes, ma secondo il team principal Toto Wolff le due parti parleranno presto: “Sicuramente abbiamo una lunga lista di cose da fare – ha dichiarato al podcast Beyond The Grid – ma sicuramente il contratto di Lewis è uno degli argomenti che affronteremo durante l’inverno, ma non c’è una scadenza precisa”.

Ci sono le possibilità di un rinnovo da parte di Lewis Hamilton: “C’è fiducia. Lewis fa parte della squadra e la squadra fa parte di Lewis. Non c’è motivo di non continuare insieme. Se Lewis ha voglia di rivalsa dopo un 2022 negativo? Penso che uno dei suoi punti di forza sia l’essere sempre affamato. È un grande sportivo, ma è anche una persona estremamente motivata e determinata”, ha concluso Wolff.

Sicuramente, i recenti complimenti di Hamilton a Wolff fanno ben sperare la Mercedes: “Toto è molto concentrato come leader nel migliorare le persone e renderle serene. Non conosco nessun altro leader, almeno tra quelli con cui ho lavorato, che vada a dire: “Ehi, come vanno le cose a casa? Come posso aiutarti, in modo che tu abbia più tempo con tua moglie, tuo marito o il tuo partner, i tuoi figli, in modo che tu venga al lavoro e sia più felice e voglia impegnarti di più?” Questo è ciò che è Toto. Quindi credo che sia questo il motivo per cui c’è molta fame all’interno della squadra”. Vedremo se il matrimonio tra Hamilton e la Mercedes continuerà, in inverno si saprà qualcosa di più.