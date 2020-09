Meret: il Napoli dice no alla soluzione Roma

Da diversi anni il Napoli tende ad affrontare la propria stagione con più di un portiere titolare, con la conseguenza che tra i pali degli azzurri si verifica un’alternanza che di fatto non rende nessuno dei giocatori coinvolti titolare per davvero. Una situazione che riguarda anche il presente, dove il dualismo coinvolge David Ospina e Alex Meret. Con il secondo che, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, avrebbe in queste settimane manifestato un certo malcontento.

L’ex portiere dell’Udinese è infatti uno dei giovani interpreti del ruolo in rampa di lancio in Italia e non solo, con l’appuntamento degli Europei che incombe. Motivo per cui Meret vorrebbe giocarsi le proprie carte con una continuità che al momento in maglia partenopea non è garantita.

Ecco perché la ‘Rosea’ ha parlato di un tentativo del suo agente Federico Pastorello di proporre al Napoli una cessione alla Roma. I giallorossi sono tutt’altro che convinti da Pau Lopez (cui infatti viene spesso preferito Mirante), e il procuratore aveva proposto al presidente Aurelio De Laurentiis uno scambio con l’estremo difensore capitolino.

Il quotidiano milanese ha però spiegato che il numero uno del Napoli ha bloccato tutto, avendo intenzione di confermare Meret senza comunque rinunciare a Ospina. E con una situazione destinata dunque a rimanere intatta anche nella stagione in corso.

OMNISPORT | 27-09-2020 10:45