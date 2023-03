Messi – Barça atto secondo? “Stiamo parlando con il suo staff”

Cosa succederebbe se la Pulce dovesse tornare al Barcellona per di più da Campione del Mondo? L’ipotesi non sembra nemmeno tanto remota visto che a parlare è stato proprio il vicepresidente Yuste.

Messi di nuovo al Barcellona, non è utopia. Il campione del Mondo argentino in forza al PSG ha un contratto in scadenza il 30 giugno con opzione di rinnovo per un’altra stagione, ma pare si stia guardando intorno alla ricerca di una nuova avventura. Usa, Arabia Saudita ma anche la sua ex squadra e a confermarla è il vicepresidente blaugrana Rafa Yuste: “Sono ancora distrutto dal fatto che non sia rimasto con noi – ha affermato nel corso di una conferenza stampa – ed è ovvio che mi piacerebbe tornasse, siamo in contatto con l’entourage, le favole dovrebbero sempre avere un lieto fine, tra noi e Messi c’è un sentimento reciproco”.

Il Barcellona ha due mesi di tempo per presentare il piano di sostenibilità alla presidente della Liga Tebas, poi potrà muoversi di conseguenza.