Messi imita Ronaldo, ecco la clamorosa decisione

Sono giorni intensissimi per i big del calcio mondiale. Dopo la prima sosta dei campionati coincisa con i primi impegni post-Mondiale delle Nazionali, la stagione è entrata nel vivo con l’inizio della nuova edizione della Champions League. Non mancano però neppure i premi individuali, così dopo il galà organizzato dall’Uefa lo scorso 30 agosto, quando sono stati consegnati i premi ai migliori giocatori della scorsa Champions, ora tocca alla Fifa consumare uno degli eventi più attesi dell’anno, quello del "The Best FIFA 2018".

Nella cornice del Royal Festival Hall di Londra i premi da assegnare saranno tanti, su tutti quello al miglior giocatore dell’anno solare, ma anche di chi è stato il gol più bello, cui andrà il Premio Puskas, oltre alla Top 11. Per il titolo più ambito sono in corsa gli stessi finalisti scelti dall’Uefa, Luka Modric, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah, citati nel probabile ordine d’arrivo.

Sembra infatti sempre più probabile che il regista croato del Real Madrid la spunti anche questa volta, dopo aver fatto arrabbiare eccome a fine agosto il neo-juventino, che, saputo di non aver vinto, neppure si presentò a Montecarlo. Ronaldo marcherà visita anche questa volta, ufficialmente perché impegnato a preparare il turno infrasettimanale contro il Bologna, che cadrà appena tre giorni prima rispetto alla super-sfida contro il Napoli, ma è legittimo pensare che il portoghese abbia annusato nuovamente l’aria e pure che voglia evitare le uscite pubbliche, o magari contatti con il presidente del Real Madrid Florentino Perez, dopo la discussa espulsione di Valencia.

A sorpresa, però, mancherà anche Lionel Messi. La presenza dell’argentino era stata data per certa solo nelle scorse ore, nonostante l’esclusione dal terzetto di finalisti per il premio come miglior giocatore dell’anno e invece improvvisi “motivi familiari” hanno spinto il fuoriclasse del Barcellona al forfait. Presente in forze invece la delegazione del Real Madrid, che comprenderà, oltre a Modric e a Perez, Ramos, Varane e Marcelo, tutti premiati nella formazione dell’anno, insieme a Messi e Ronaldo, ai quali il riconoscimento andrà evidentemente in contumacia…



SPORTAL.IT | 24-09-2018 17:10