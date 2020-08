Messi, può cambiare tutto: Inter, attenta a Guardiola

Continua a tenere banco, e non potrebbe essere altrimenti, la possibilità che Leo Messi lasci il Barcellona. Come ovvio le pretendenti non mancherebbero per la ‘Pulce’, che lascerebbe la Spagna per vivere una nuova esperienza.

Il Manchester City ha l’asso nella manica da giocare: Guardiola. A farlo capire, in un’intervista concessa al Daily Star, è stato Yaya Touré. “Se Leo dovesse andare via potrebbe firmare con il Manchester City – ha raccontato il centrocampista, attualmente svincolato dopo l’esperienza in Cina al Qingdao Huanghai -. Il City ha i soldi per acquistarlo e, a dire il vero, in Premier League ci sono poche società che possono permettersi una operazione del genere. Per i Citizens e per un campionato duro e intenso come la Premier andrebbe benissimo. Se l’argentino arrivasse al City lo vedrei bene con Guardiola che lo conosce alla perfezione e che lo metterebbe nelle condizioni di giocare il suo calcio”.

Le ultime indiscrezioni relative al recente incontro di Leo Messi con Ronald Koeman parlano di un argentino che si sentirebbe “più fuori che dentro al Barcellona”: ha lasciato il segno il clamoroso 2-8 subìto dal Bayern Monaco in Champions League sommato alla mancata conquista della Liga, andata ai rivali storici del Real Madrid. “Ha un contratto , è del Barça: da oggi ne parlerò con lui, anche perché è il capitano. Faremo delle scelte, spero che Messi resti ancora per molti anni qui” aveva detto l’olandese. Che tuttavia potrebbe non essere stato così convincente: lo si capirà nei prossimi giorni. Pep Guardiola, in Catalogna, seppe tirare fuori il massimo da Messi tra il 2008 e il 2012, annate veramente sfavillanti. Ed è evidente che l’ex calciatore del Brescia e della Roma ci metterebbe davvero poco a trovare una collocazione nel suo scacchiere al pluri-Pallone d’oro.

