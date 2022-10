01-10-2022 12:34

Il sette volte vincitore del Pallone d’Oro Lionel Messi, al suo secondo anno al PSG, sta trattando il rinnovo di contratto coi giganti francesi.

L’accordo sembrerebbe molto vicino, con l’argentino, 35 anni compiuti a giugno, che continuerà a guadagnare cifre davvero importanti.

Messi, rinnovo per una stagione più opzione

L’offerta del PSG per l’argentino classe 1987 di Rosario è molto semplice ma anche davvero sostanziosa. Come riportato dal Corriere dello Sport, anticipato anche da Cadena Ser, il PSG offrirà alla Pulce un contratto di una stagione a 30 milioni di euro all’anno, con opzione anche per l’anno successivo.

Il contratto di Messi, arrivato a parametro zero dal Barcellona due anni fa, scadrà a giugno 2023, e il PSG non ha nessuna intenzione di rischiare brutte sorprese mandando in scadenza un giocatore come Messi.

Da notare che lo stipendio del fuoriclasse di Rosario ora è leggermente inferiore rispetto a quello delle altre due superstar della squadra Kylian Mbappe e Neymar, entrambi sui 40-45 milioni di euro all’anno.

I numeri di Lionel Messi al PSG

Messi si è impegnato parecchio per guadagnarsi questo rinnovo. Dopo la prima stagione complicata, quest’anno l’argentino si è svegliato e sta giocando da dominatore assoluto. Sono già quattro le reti per Messi, condite anche da sette assist in otto partite totali tra Ligue 1 e Champions League.

La scorsa stagione invece, la prima sotto la Tour Eiffel, è stata davvero complicata per vari motivi, come i tantissimi infortuni e la difficoltà di adattarsi ad un calcio e da un ambiente molto differente dal caldo della Catalogna.

Lo scorso anno Messi ha giocato 34 partite in tutte le competizioni, segnando 11 gol e e fornendo 15 assist. Numeri di tutto rispetto per un giocatore comune, bassi per Messi, che nel 2022/2023 vuole tornare ad essere protagonista.