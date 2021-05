Messina lancia l'allarme: "Così non basta"

Che la Reyer Venezia sarebbe stata un’avversaria molto impegnativa Ettore Messina lo aveva previsto. Gara 1 delle semifinali playoff lo ha confermato, così il coach dell’Olimpia si tiene stretta la sofferta vittoria per 81-79, consapevole però di quanto la seria sia ancora lunga, anche in vista della delicata parentesi delle Final Four di Eurolega che scatteranno dopo gara 2.

“È stata una partita difficile – le parole del tecnico sciiliano al termine del match vinto 81-79 – contro una squadra che sapevamo ci avrebbe messo in difficoltà, alternando le difese, ruotando i suoi giocatori e attaccandoci con Austin Daye in molte situazioni”.

Messina ha poi sottolineato proprio quanto sarebbe importante vincere gara 2 per arrivare con un buon vantaggio alle sfide al Taliercio in programma dopo la Final Four di Colonia: “Tutto sommato, pur non giocando una buona partita, avevamo costruito dei buoni vantaggi, ma poi abbiamo buttato via tutto con le palle perse dell’ultimo quarto. Per fortuna, nell’ultimo minuto e mezzo siamo riusciti a produrre due giocate in attacco, con Hines e Shields, e a fare un paio di difese valide così abbiamo portato a casa questa vittoria. Ma se vogliamo pensare di vincere la serie dovremo alzare il livello delle prestazioni già dalla partita di lunedì che sarà fondamentale”

