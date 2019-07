"Mi hanno rovinato la vita": Gigi Sartor si sfoga

Gigi Sartor ha deciso di sfogarsi e lo ha fatto con il Corriere dello Sport. "Sono stato arrestato otto anni fa. E tutto per un dubbio. Non è stato dimostrato nulla. Ora sono qui a brindare, si fa per dire, alla prescrizione del reato. Avrei affrontato tranquillamente il processo. Ma quanto tempo avrei dovuto aspettare? Dieci anni? Quindici? Mi hanno rovinato la vita. Non sono qui a difendermi. Sono qui a dire: è questa la giustizia?" ha raccontato l’ex calciatore trevigiano, 44 anni compiuti il 30 gennaio.

"Mancava solo traffico di organi. Mi sono fatto due mesi in galera, un mese e mezzo ai domiciliari. Ero in cella con uno spacciatore di cocaina, la notte prima nel letto dove ho dormito era morto un ragazzo di Aids. E’ stata un’esperienza forte, utile, mi ha reso migliore" ha aggiunto.

"In Italia quando ti arrestano tutti pensano: qualcosa avrà fatto. Se poi hai due soldi in banca è pure peggio, perché ti danno del ladro e dell’avido. Lo so, per questo ti dico che tra dieci anni io sarò sempre Gigi Sartor, quello delle scommesse. Incontrerò la gente e qualcuno mi dirà: ti è andata bene che ti hanno prosciolto dopo nove anni. Ma non faccio la vittima. In più di quindici anni di calcio qualcosa ho guadagnato. Ma chiederò alla giustizia sportiva di rivedere la decisione della radiazione. Ho lavorato cinque anni in un bar. Poi l’ho venduto, la gestione era diventata complicata. Voglio tornare nel calcio, è la mia vita, so fare solo quello" l'amara conclusione dell'ex terzino di Juventus, Vicenza, Inter, Parma e Roma, due presenze in nazionale, tre Coppe Uefa in bacheca: è l'unico calciatore italiano ad averle vinte giocando con tre squadre diverse (Juventus, Inter e Parma). Inoltre è uno dei tre calciatori (con Radamel Falcao e Marko Marin) ad averne vinte due consecutive con due club differenti (Inter e Parma).

SPORTAL.IT | 17-07-2019 08:32