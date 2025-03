Miami, Djokovic in finale: travolge Dimitrov, che litiga con un tifoso. E Bertolucci si distrae con lady Messi

Nole a due set dal titolo numero 100: appena cinque giochi concessi al bulgaro, protagonista di un alterco a inizio match. In tribuna pure Leo e la moglie Antonela Roccuzzo.

Novak Djokovic ha azionato la macchina del tempo, sembra tornato quello di un paio di anni fa. Tonico, chirurgico, letale, stavolta addirittura senza neppure bisogno di dar vita a qualcuna delle sue consuete “sceneggiate”, il fuoriclasse serbo ha travolto Grigor Dimitrov (che s’è arrabbiato…al posto suo, litigando con un tifoso sugli spalti) e ha staccato il biglietto per la finale di domenica. Sul cemento di Miami andrà a caccia del titolo numero 100 in carriera, nel frattempo ha ritrovato forma e brillantezza. Sì, non c’è più alcun dubbio: altro che Alcaraz o Zverev, in questo momento l’unica possibile alternativa a Jannik Sinner, di cui si attende spasmodicamente il rientro, è sempre e soltanto lui.

Miami, Djokovic in finale: Dimitrov ko

Ci ha messo un’ora e dieci minuti Djokovic per sbrigare la pratica Dimitrov. “Sarà la partita più dura della mia carriera”, aveva detto alla vigilia il serbo, lagnandosi ancora per il rinvio della partita con Korda. E invece è stata una delle più facili, con appena cinque giochi concessi al bulgaro, che dal canto suo ha giocato ampiamente al di sotto delle proprie possibilità. Lui sì, limitato con tutta probabilità da problemi di natura fisica. Unico lampo, il servizio strappato a Nole al primo gioco. Poi però sono arrivati il controbreak immediato e…l’alterco con un tifoso. E Dimitrov di fatto è uscito dal campo, cedendo 6-2 6-3.

Bertolucci incantato dalla moglie di Messi

Ma cos’è successo nel terzo game del primo set, che ha scatenato l’ira funesta (si fa per dire) del buon Grigor? Semplicemente, uno spettatore gli ha urlato qualcosa di offensivo che ha fatto letteralmente infuriare Dimitrov, che ha risposto a voce alta: “Hai qualche problema? Hai qualche problema con me?”. Il match è stato interrotto dal giudice di sedia, che ha invitato lo spettatore in questione ad allontanarsi. Curiosità: in tribuna c’erano pure, tra gli altri, Serena Williams e soprattutto Leo Messi con signora, la splendida Antonela Roccuzzo. Paolo Bertolucci, al commento per Sky, s’è distratto quando l’hanno inquadrata: “Ah c’era Messi? Mi ero distratto. È la moglie? Pensavo fosse un’attrice, una cantante“.

L’ammissione di Nole: “Sto giocando benissimo”

A fine gara larghi sorrisi per Nole, di nuovo in finale a Miami a nove anni dall’ultima volta. Per lui si tratta della sessantesima finale in un Masters 1000, eguagliando le otto finali di Agassi e uno storico record di Federer: come King Roger, anche Nole è approdato almeno in una finale per venti anni di fila. “È la prima volta che gioco davanti a Messi, lo ammiro tantissimo come gran parte del mondo. Siamo entrambi classe 1987, una buona annata“, ha scherzato Novak. “Il servizio è stata la cosa più importante della partita, oggi ho avuto percentuali migliori e voglio continuare così, mi rende la vita facile. Dopo le Olimpiadi, ogni torneo per me è la ricerca del 100. Domenica ci proverò, sto giocando benissimo, come non mi succedeva da tempo”.