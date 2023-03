Miami, Iga Swiatek costretta al forfait

La numero uno del mondo deve saltare il WTA 1000 in Florida

22-03-2023 17:06

Niente WTA 1000 di Miami per la tennista numero uno del mondo Iga Swiatek. L’atleta polacca ha deciso di fermarsi a causa di alcuni problemi fisici che la stanno frenando da tempo.

“Sapete che durante e dopo Doha ho avuto problemi con una pesante infezione. Sono stata autorizzata a giocare, ma un brutto attacco di tosse ha portato a un infortunio a una costola. Abbiamo provato a contenerlo e a continuare a giocare finché era sicuro per me. Abbiamo analizzato i dati degli ultimi giorni e il mio dottore ha preparato la diagnosi. Sfortunatamente, sento ancora molto dolore e fastidio e non posso competere. Devo fermarmi e rinunciare al Miami Open e alla Billie Jean King Cup”.

“Vi terrò aggiornati su dove tornerò in campo, perché dipende dal mio processo di recupero e dalle raccomandazioni del mio team medico. Ho la miglior squadra con me, ci serve solo tempo per avere a che fare con l’infortunio. La decisione di non giocare Miami e la Billie Jean King Cup è stata difficile, ma la salute è la cosa più importante”.