Miami Open: oltre a Federer arriva il forfait di Wawrinka e Simon

Dopo la pesante rinuncia di Roger Federer, arrivano altre brutte notizie per gli organizzatori del Miami Open, primo Master 1000 della stagione, che si vedono costretti ad annunciare il forfait di Stan Wawrinka e Gilles Simon.

L’assenza del tennista svizzero era comunque nell’aria: la brutta prova di Rotterdam in cui ha perso contro Khachanov ha messo in luce uno stato di forma approssimativo e sottotono del numero 20 al mondo che tra le altre cose non ama particolarmente il torneo americano come disse due anni fa. “Non è mai stato il mio evento preferito, vedremo come andranno le cose nei prossimi anni”.

Gilles Simon invece rinuncia al Master perchè nei giorni scorsi aveva manifestato la necessità di prendersi una pausa e di allontanarsi momentaneamente dai campi. Una decisone non inaspettata quella del 36 enne francese.

Il Miami 1000 Open avrà inizio il prossiimo 22 Marzo.

OMNISPORT | 03-03-2021 12:33