Miami Open, Sinner si allena in sedia a rotelle con Alfie Hewett. Errani e Paolini ai quarti nel doppio

Jannik Sinner si prepara alla sfida negli ottavi di finale contro O’Connell e oggi si è allenato con Alfie Hewett, leggenda del tennis in carrozzina. Errani e Paolini si qualificano ai quarti nel torneo di doppio

25-03-2024 22:44

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una giornata di allenamento per Jannik Sinner che ha diviso il campo con una leggenda del tennis in carrozzina. Il campione italiano prepara la partita contro l’australiano O’Connell negli ottavi di finale dei Miami Open ma ha deciso di dividere il campo con Alfie Hewett. Il 26enne britannico è una leggenda del basket in carrozzina che lo vede al primo posto sia nella classifica del singolo che in doppio. In carriera ha vinto 27 tornei e in coppia con Gordon Reid ha conquistato il Grand Slam nel 2021.

Sinner: la passione per lo sci

Jannik Sinner è stato sul punto di scegliere una pista innevata rispetto a un campo da tennis. Ma anche adesso la passione per lo sci resta immutata e soprattutto continua a essere un punto di riferimento: “A volte è una cosa positiva per me non stare su un campo da tennis e fare cose diverse. Andare a sciare per me è un sollievo – ha detto al sito ufficiale del Miami Open – Mi tornano alla mente immagini del passato, quando andavo con i miei amici. E’ una cosa che faccio ancora due giorni all’anno, anche quest’anno ho avuto un paio di giorni di sci per recuperare sotto l’aspetto psicologico ma bisogna essere molto attenti, vai veloce e con una caduta rischi di cadere. Ma ora non scio come quando ero un ragazzino”.

Sinner: il video con il bambino diventa virale

E’ ormai noto che Jannik Sinner si rende sempre disponibile per tutti. Non manca mai di fare un saluto ai suoi tifosi, o di scherzare in giro con altri giocatori e allenatori. Ma da Miami arriva un video che lo ritrae in una veste molto tenera. Tennis Letter ha pubblicato un video che ritrae il tennista italiano mentre gioca a palla con un bambino molto piccolo, un video che è subito diventato virale e il commento è piuttosto eloquente: “Impossibile non amarlo”.

Errani e Paolini senza ostacoli: battute Siegemund e Xu

Jasmine Paolini ha detto addio al torneo in singolare ma continua la sua avventura in doppio insieme a Sara Errani. Le due tenniste azzurre hanno debuttato ieri in un complicato primo turno contro Watson e Mihalikova vincendo solo al super tiebreak. Oggi hanno dato dimostrazione di essere un doppio molto solido sbarazzandosi facilmente in due set della coppia composta dalla tedesca Siegemund e della cinese Xu. Ora aspettano la coppia vincente dal confronto ta le cinesi Zhang-Xinyu e le russe Chomaceva-Aleksandrova.