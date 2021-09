Michael Schumacher: commuovono le parole della moglie Corinna

“Michael ci ha sempre protetto, ora noi stiamo proteggendo Michael“, commuovono le parole di Corinna Betsch, la moglie di Michael Schumacher, che ha aperto il suo cuore in un’intervista per il docufilm di “Schumacher”, in uscita a breve.

La vita dell’ex pilota della Ferrari e sette volte campione del mondo di Formula 1 è cambiata bruscamente il 29 dicembre 2013 con l’incidente sulle nevi di Meribel, e da allora la famiglia ha mantenuto il più stretto riserbo sulle sue condizioni di salute.

La compagna Corinna ha lasciato trapelare qualcosa durante il docufilm: “Certo che Michael mi manca ogni giorno. Ma non sono solo io a sentire la sua mancanza: i bambini, la famiglia, suo padre, tutti quelli che lo circondano. Michael manca a tutti, ma Michael è qui. Diverso, ma lui è qui e questo ci dà forza“, sono le parole toccanti riportate da RaceFans.

“Siamo insieme. Viviamo insieme a casa, facciamo terapia. Facciamo tutto il possibile per rendere Michael migliore e per assicurarci che sia a suo agio e per fargli semplicemente sentire la nostra famiglia, il nostro legame. E qualunque cosa accada, farò tutto il possibile. Lo faremo tutti“, ha continuato la donna, che da 8 anni accudisce il marito.

“Stiamo cercando di andare avanti come una famiglia nel modo in cui a Michael piaceva. Andiamo avanti con le nostre vite. ‘Il privato è privato’ diceva sempre. È molto importante per me che possa continuare a godersi la sua vita privata il più possibile, Michael ci ha sempre protetto, ora stiamo proteggendo Michael”, ha concluso Corinna.

OMNISPORT | 08-09-2021 15:01