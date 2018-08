Michael Schumacher, la sorprendente decisione della famiglia

Novità su Michael Schumacher, a quattro anni e 4 mesi dal terribile incidente di Meribel: il sette volte campione del mondo di Formula 1 proseguirà la sua riabilitazione in Spagna, nell'isola di Maiorca.

L'indiscrezione arriva dal magazine svizzero L'Illustré: l'ex ferrarista lascerà la sua attuale residenza nella città di Gland, nel cantone svizzero di Vaud, per trasferirsi in una lussuosa villa ad Andratx, a circa 20 minuti da Palma di Maiorca. La decisione è della moglie Corinne, che ha acquistato la villa alcune settimane fa: 3000 mq con giardino, due piscine e dependances per il personale e gli ospiti, oltre a uno spazio per l'atterraggio di un elicottero.

La nuova dimora è costata circa trenta milioni di euro, e in precedenza apparteneva al presidente del Real Madrid Florentino Perez.

E' stato il sindaco Katia Rouarch a confermare l'indiscrezione su Schumi: "Posso confermare che Michael Schumacher verrà a stabilirsi nella nostra città". Il luogo è un vero e proprio bunker, al riparo da curiosi o paparazzi: "Circondato da solide mura, ha molti vantaggi: è situato su un promontorio, una parte del quale sporge su un piccolo precipizio, che rende la proprietà inaccessibile agli sguardi indiscreti", scrive la stampa svizzera.

Non si sa se il soggiorno in Spagna sarà di breve o di lunga durata. La famiglia Schumacher in passato era solita trascorrere le vacanze sull'isola; lo stesso Ralf, fratello del pluricampione del mondo, trascorre buona parte dell'anno ad Andratx dove vive tra l'altro una piccola comunità tedesca. Restano nel più assoluto riserbo le condizioni dell'ex ferrarista, come d'abitudine ormai da quel maledetto dicembre 2013. Michael compirà 50 anni il prossimo 3 gennaio.

SPORTAL.IT | 16-08-2018 07:30