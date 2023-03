Michele Marcolini ha scelto chi giocherà contro l'Italia

Ecco l’elenco dei convocati maltesi per le qualificazioni ad Euro2024

20-03-2023 22:06

È stator diramato l’elenco dei convocati della Nazionale Maltese per il doppio impegno in vista delle qualificazioni di Euro24. Michele Marcolini, attuale commissario tecnico di Malta, subentrato a Devis Mangia, ha selezionato 24 giocatori. La prima garda ufficiale di Marcolin con Malta sarà in trasferta contro la Macedonia del Nord giovedì 23 marzo nella National Arena Todor Proeski – Skopje alle 20:45. Successivamente, domenica 26 marzo, Malta incontra la Nazionale Italiana allo Stadio di Ta’ Qali (calcio d’inizio 20:45).

CONVOCATI DI MALTA

Portieri

Henry Bonello (Hamrun Spartans FC), Cain Formosa (Valletta FC), Matthew Grech (Sirens FC).

Difensori

Ferdinando Apap (Hibernians FC), Luke Tabone (Gzira FC), Steve Borg (Hamrun Spartans FC), Karl Micallef (Gudja United), James Brown (St. Johnston FC – SCO), Zach Muscat (Farense – POR).

Centrocampisti

Juan Corbalan (Hamrun Spartans FC), Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans FC), Matthew Guillaumier (Hamrun Spartans FC), Cain Attard (Birkirkara FC), Nikolai Muscat (Gzira United), Bjorn Kristensen (Hibernians FC), Brandon Diego Paiber (Valletta FC), Yannick Yankam (Birkirkara FC), Teddy Teuma (R.U. Saint Gilloise – BEL), Joseph Mbong (Hamrun Spartans FC).

Attaccanti

Shaun Dimech (Valletta FC), Jodi Felice Jones (Notts County – ENG), Kyrian Nwoko (Santa Lucia FC), Paul Mbong (Birkirkara FC), Alexander Satariano (Balzan FC).