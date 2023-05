Michele Pirro alla Ducati per altri tre anni

Il tester della scuderia di Borgo Panigale ha firmato il rinnovo

29-05-2023 17:42

Michele Pirro tester Ducati fino ai 40 anni. La scuderia di Borgo Panigale in una nota ha ufficializzato il prolungamento del contratto del pilota pugliese. “La mia carriera sportiva è stata nel segno di Ducati e non riesco ad immaginarmi con un colore diverso dal rosso della casa di Borgo Panigale: sono sono arrivato qui nel 2013, in quelli che probabilmente sono stati gli anni più difficili per Ducati Corse, ma ora sto vivendo anche quelli migliori per l’azienda”.

“Sono molto orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare insieme e di poter lavorare a stretto contatto con la nuova generazione di piloti italiani: da loro imparo sempre qualcosa di nuovo”.