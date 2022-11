Mick Schumacher ignora Ecclestone: "Perché dovrei dimenticare la F1?"

11-11-2022 13:03

Il pilota della Haas Mick Schumacher ha risposto a muso duro al patron della Formula 1 Bernie Ecclestone, che nei giorni scorsi gli aveva detto di lasciar perdere la Formula 1 e di provare altre categorie motoristiche.

“Il mio piano è cercare di proseguire su questa strada – ha detto alla Bild il figlio del sette volte campione del mondo -. Per me è difficile dimenticare la Formula 1. Mi piace troppo, quindi non potrò mai abbandonare questo pensiero”.

“Tutti hanno sempre un’opinione su tutto, ma a me interessano solamente le idee delle persone a cui tengo, e tra costoro sicuramente c’è la mia famiglia. Inoltre, in questa lista posso annoverare alcuni protagonisti del Circus, come ad esempio Sebastian Vettel. Ecco, queste sono le opinioni che mi interessano”, ha concluso Schumacher.

Ecclestone era stato molto duro: “Non credo che Mick Schumacher sarà ancora in Haas, visto che la squadra è rimasta delusa dalle sue prestazione”, erano state le parole dell’ex boss della F1.