Mick Schumacher punta la Formula 1, ma senza fretta

Mick Schumacher non vuole mettere fretta a se stesso né ai tifosi della Ferrari, che non hanno mai nascosto il sogno di vedere ben presto il figlio del Kaiser tornare a occupare il sedile del padre, in grado di conquistare cinque campionati del mondo a bordo della Rossa di Maranello.

E il figlio d'arte per eccellenza del mondo dei motori ha già attirato su di sé attenzioni e complimenti in occasione dei test disputati a inizio aprile in Bahrain, in cui è riuscito a ottenere un ottimo secondo posto con la Ferrari. Ma ora non ha alcuna intenzione di accelerare i tempi del suo debutto in Formula 1, come ha voluto confermare in un'intervista concessa alla 'Dpa'.

"Il mio obiettivo è certamente quello di arrivare in Formula 1, ma voglio che avvenga passo dopo passo, senza che i tempi vengano affrettati. I piloti di oggi? Non mi paragono a nessuno di loro, ce ne sono certamente di eccellenti ma come è naturale la figura a cui mi ispiro è quella di mio padre".

SPORTAL.IT | 07-05-2019 21:33